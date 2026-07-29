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RT Russia

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Трусова анонсировала новую короткую программу

Трусова анонсировала новую короткую программу

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) анонсировала новую короткую программу. В сезоне-2026/27 Александра будет выступать под композицию Lara из одноимённого фильма от композитора Араша Сафайяна и пианистки Элис Сары Отт.

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