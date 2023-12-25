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“Меня просто бортанули”, – Анфиса Чехова потеряла крупную роль из-за Веры Брежневой

“Меня просто бортанули”, – Анфиса Чехова потеряла крупную роль из-за Веры Брежневой

В 2009 году певица Вера Брежнева дебютировала в кино в фильме “Любовь в большом городе”. Однако, как выяснилось, участие певицы в проекте было обусловлено не только ее актерскими способностями.

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