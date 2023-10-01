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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Поклонники Игоря Николаева не могут потянуть новые цены на билеты его концерта

Певец Игорь Николаев решил увеличить цены на свои выступления. Поклонники артиста радуются, что композитор уже выписался из больницы, где ему сделали коронарное шунтирование, и готовится приступить к концертной деятельности.

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