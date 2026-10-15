Первый Starship, переживший полет в космос, вернулся на стартовую площадку SpaceX / © SpaceX SpaceX опубликовала новые снимки Ship 40 — верхней ступени Starship, совершившей полет во время 13-го испытательного запуска перспективной ракетной системы.
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