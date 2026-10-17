Animals — Ну ты и чудище! – сказал Матвей, склонившись над ним. — Ты с какой планеты к нам прилетел? Котёнок вдруг оскалился, зашипел, а потом мяукнул так громко и грозно, что Матвей невольно отступил на шаг.
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Замечательный рассказ!!!Умница котик Рексик, помог спасти мальчонку!!!!Да, а то, что это суперсемейка - так это точно. Вот как с бандитом-то лихо расправились.
очень хорошо!!!!!
Добрый рассказ