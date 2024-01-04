Предсказываемое многими подорожание видеокарт в 2024 году откладывается на н...

Предсказываемое многими подорожание видеокарт в 2024 году откладывается на неопределенный срокВведение тарифов на потребительские видеокарты в США было отложено правительством, которое выразило намерение собрать больше отзывов из отрасли.
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