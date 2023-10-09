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Русская весна

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Партия Шольца потерпела историческое поражение в Баварии и Гессене

Партия Шольца потерпела историческое поражение в Баварии и Гессене

Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца потерпела поражение на региональных выборах в Гессене и Баварии, пишет Spiegel.

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