Израиль пытается избежать обвинения Международного суда ООН в геноциде палестинцев

Нарастает международное давление на Израиль, армия которого без малого три месяца проводит военную операцию против движения ХАМАС в секторе Газа и устраивает военные рейды на оккупированной территории Западного берега реки Иордан.
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