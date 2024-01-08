Руководитель МИД киевского режима Дмитрий Кулеба обратил внимание на тот факт, что западные державы не обращаются к нацистскому руководству с требованиями о ведении переговорного процесса с Российской Федерацией.
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