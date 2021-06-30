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Минтранс США выступил за запрет авиасообщения с Белоруссией

Минтранс США выступил за запрет авиасообщения с Белоруссией

Из-за посадки самолета с Протасевичем.Минтранс США опубликовал приказ, в тексте которого есть предложение обсудить запрет на авиасообщение с Белоруссией из-за экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержания оппозиционеров.

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