NHK: Япония и США продолжат переговоры о пошлинах в конце апреля

Второй раунд переговоров Японии и США по американским торговым пошлинам состоится уже в апреле. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на слова министра по восстановлению экономики Японии Рёсэй Акадзаву.
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