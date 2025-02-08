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Русская весна

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«Американцы должны зарабатывать больше всего»: Зеленский рассказал, что США получат от Украины

«Американцы должны зарабатывать больше всего»: Зеленский рассказал, что США получат от Украины

Зеленский рассказал, какие возможности получат США на Украине. Говоря в интервью Reuters о редкоземельных металлах и ресурсах вообще, главарь киевского режима заявил, что Украина не предлагает «отдавать» свои ресурсы, а говорит об их совместном развитии.

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