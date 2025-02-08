Зеленский рассказал, какие возможности получат США на Украине. Говоря в интервью Reuters о редкоземельных металлах и ресурсах вообще, главарь киевского режима заявил, что Украина не предлагает «отдавать» свои ресурсы, а говорит об их совместном развитии.