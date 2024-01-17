Путин поручил CКР обеспечить эффективность расследования дел о пытках в тюрьмах

Владимир Путин, президент России, поручил Следственному комитету Российской Федерации принять меры по повышению эффективности расследования дел о преступлениях, связанных с пытками заключенных в исправительных учреждениях.
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