Близнецам достичь успеха поможет дипломатичность, а Ракам — смелость: гороскоп на 17 апреля для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяПо словам известного астролога Анжелы Перл, среда, 17 апреля 2024 года, обещает неожиданные повороты событий для многих представителей знаков зодиака.
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