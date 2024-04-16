Близнецам достичь успеха поможет дипломатичность, а Ракам — смелость: гороскоп на 17 апреля для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяПо словам известного астролога Анжелы Перл, среда, 17 апреля 2024 года, обещает неожиданные повороты событий для многих представителей знаков зодиака.