Появились подробности об изнасиловавших мальчика в туалете элитной школы подростках

В Санкт-Петербурге двое подростков, которые принимали участие в изнасиловании мальчика с особенностями развития в туалете элитной школы в Московском районе, перевелись — родители забрали их документы из учебного заведения.
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