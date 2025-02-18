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Появились подробности об изнасиловавших мальчика в туалете элитной школы подростках

Появились подробности об изнасиловавших мальчика в туалете элитной школы подростках

В Санкт-Петербурге двое подростков, которые принимали участие в изнасиловании мальчика с особенностями развития в туалете элитной школы в Московском районе, перевелись — родители забрали их документы из учебного заведения.

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Комментарии
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СБ
Слава Белый
И всё? Колония для несовершеннолетних сейчас не существует? Только там им и место! Паспорта получают в 14, а отвечать за преступления не могут?
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22 час.
ALEKSANDR ROGOV
Опять бардачный  Петербург!
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22 час.
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