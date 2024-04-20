В «Библионочь-2024» в регионах России пройдет более 4 тыс. мероприятий

Всероссийская просветительская акция «Библионочь» состоится 20 апреля в регионах РФ в тринадцатый раз, в этом году мероприятие будет объединено темой «Читаем всей семьей», сообщает официальный сайт Минкультуры России.
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