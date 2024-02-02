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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Убытки Reality Labs достигли исторического максимума в IV квартале 2023 года на фоне ...

Убытки Reality Labs достигли исторического максимума в IV квартале 2023 года на фоне ...

Убытки Reality Labs достигли исторического максимума в IV квартале 2023 года на фоне конкуренции с AppleВ преддверии старта продаж Apple Vision Pro подразделение Reality Labs компании M**a понесло рекордные убытки в размере $4,65 млрд.

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