Убытки Reality Labs достигли исторического максимума в IV квартале 2023 года на фоне конкуренции с AppleВ преддверии старта продаж Apple Vision Pro подразделение Reality Labs компании M**a понесло рекордные убытки в размере $4,65 млрд.
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