Более 50% опрошенных американцев уверены в «потере остроты ума» президентом Байденом

Большинство потенциальных избирателей (59%) считают, что американский президент Джо Байден теряет остроту ума, кроме того, большинство из них подозревает, что средства массовой информации пытаются скрыть снижение когнитивных способностей президента, показал опрос Rasmussen Reports, представленный 5 февраля.