После жалобы Мизулиной блогеру Xolidayboy вручили повестку

Во время гастролей блогера и певца Ивана Минаева (Xolidayboy) ему вручили повестку в военкомат.Как сообщает Baza, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина несколько дней назад обратилась в полицию и потребовала от организаторов отменить его выступления.
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