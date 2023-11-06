После жалобы Мизулиной блогеру Xolidayboy вручили повестку

Во время гастролей блогера и певца Ивана Минаева (Xolidayboy) ему вручили повестку в военкомат.Как сообщает Baza, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина несколько дней назад обратилась в полицию и потребовала от организаторов отменить его выступления.