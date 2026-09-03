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Нижегородская правда

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Три проекта из Нижегородской области вышли в финал «Родной игрушки»

Три проекта из Нижегородской области вышли в финал «Родной игрушки»

Три нижегородских проекта вышли в финал второго сезона всероссийского конкурса «Родная игрушка» в номинации «Идеи игр и игрушек».

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