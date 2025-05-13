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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рим (WTA). 1/4 финала. Шнайдер сыграет с Паолини, Свитолина – со Стернс

Сетка турнира здесь. Internazionali BNL D’Italia Рим, Италия 6 – 18 мая 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 6 009 593 евро Открытые корты, грунт Четвертьфинал Жасмин Паолини (Италия)  Диана Шнайдер (Россия) Дата проведения 13 мая, 14.

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