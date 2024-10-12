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Джонсон раскрыл свои впечатления от встречи с Лавровым в 2017 году

Джонсон раскрыл свои впечатления от встречи с Лавровым в 2017 году

Экс-премьер Британии Джонсон рассказал о переговорах с Лавровым в 2017 году Бывший глава МИД (2016-2018) и экс-премьер-министр Британии (2019-2022) рассказал о ходе своей первой встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве в 2017 году.

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