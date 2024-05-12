Выходец из Самары Михаил Дегтярев рекомендован на пост министра спорта России

До настоящего момент Дегтярев возглавлял Хабаровский край.В пятницу, 10 мая, Государственная Дума поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя Правительства России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Это дорого им обойдётся": мигранты закатили истерику из-за массовой депортации из России
- Унижение русских с рук не сошло: Экспертиза подтвердила факт оскорбления со стороны лидера узбекского землячества Усмана Баратова*
- Демарш послов на инаугурацию Путина получил продолжение. Захарова задала прямой вопрос: "Тоже не приедут в Кремль, или как?"
Свежие комментарии