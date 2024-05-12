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Выходец из Самары Михаил Дегтярев рекомендован на пост министра спорта России

Выходец из Самары Михаил Дегтярев рекомендован на пост министра спорта России

До настоящего момент Дегтярев возглавлял Хабаровский край.В пятницу, 10 мая, Государственная Дума поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя Правительства России.

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