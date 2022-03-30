Батьки Тревора Ріда – Джоуї та Пола Рід – з портретом сина в руках (архівне фото) Тревор Рід оголосив голодування Громадянин США, який перебуває в російській в'язниці, протестує проти одиночного утримання та відсутності медичної допомоги Тревор Рід, громадянин США і в минулому морський піхотинець, який ув'язнений у російській в'язниці в Мордовії, оголосив голодування на […] Сообщение Тревор Рід оголосив голодування появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.