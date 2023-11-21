Собянин: Еще две больницы Москвы полностью перешли на цифровой формат работы

Благодаря цифровым сервисам данные о пациенте из системы скорой помощи сразу же поступают в ЕМИАС Городская клиническая больница (ГКБ) имени Боткина и ГКБ №15 имени Филатова полностью перешли на цифровой формат без использования бумажной документации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.