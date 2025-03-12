Спецпосланник Д. Трампа планирует встретиться с В. Путиным в Москве -- Bloomberg

Вашингтон, 11 марта /Синьхуа/ -- Спецпосланник президента США по Среднему Востоку Стивен Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщило агентство Bloomberg в понедельник со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.