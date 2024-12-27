Атаман Власов встретился перед новым годом с кубанскими журналистами

Обсудили вопросы выполнения боевых задач казаками из наших добровольческих отрядов, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, деятельность казаков-наставников, увековечения памяти погибших казаков, участвовавших в специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии