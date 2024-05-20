В ГИБДД объяснили, как уменьшить мощность мотора, чтобы меньше платить налоги

Инспектор ГИБДД, фото: njcar.ru Приобретая автомобиль, многие люди руководствуются эмоциями, полагая, что наслаждение от вождения мощного авто перевесит неприятные моменты при получении квитанций из налоговой инспекции.
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