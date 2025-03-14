Курсанты Санкт-Петербургской академии СК России встретились с актерами сериала «Первый отдел»

В Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России при участии ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу состоялась встреча с актерами популярного остросюжетного телесериала «Первый отдел» Иваном Сергеевичем Колесниковым и Сергеем Анатольевичем Жарковым.
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