Российские пенсионеры освобождены от налога на землю: что нужно знать Татьяна СергееваРоссийские пенсионеры получили важную новость: они освобождаются от уплаты налога на землю, если площадь их участка не превышает шести соток.
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