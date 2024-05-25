🇷🇺🪖 Об отмене «Танкового биатлона» и Армейских международных игр-2024 В этом году одно из главных мероприятий Минобороны России отменили.
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🇷🇺🪖 Об отмене «Танкового биатлона» и Армейских международных игр-2024 В этом году одно из главных мероприятий Минобороны России отменили.
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