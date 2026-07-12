Глава Венето назвал неприемлемым решение ЕК по Венецианской биеннале

Президент итальянской области Венето Альберто Стефани назвал неприемлемым намерение Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале из-за приглашения России на выставку современного искусства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии