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Глава Венето назвал неприемлемым решение ЕК по Венецианской биеннале

Глава Венето назвал неприемлемым решение ЕК по Венецианской биеннале

Президент итальянской области Венето Альберто Стефани назвал неприемлемым намерение Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале из-за приглашения России на выставку современного искусства.

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