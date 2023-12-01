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CENC: На юго-западе Китая случилось мощное землетрясение

CENC: На юго-западе Китая случилось мощное землетрясение

В провинции Юньнань, расположенной в юго-западной части КНР, случилось землетрясение магнитудой 5,0. Подземные толчки были зарегистрированы сейсмологическими службами 30 ноября в 01:36 по пекинскому времени.

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