CENC: На юго-западе Китая случилось мощное землетрясение

В провинции Юньнань, расположенной в юго-западной части КНР, случилось землетрясение магнитудой 5,0. Подземные толчки были зарегистрированы сейсмологическими службами 30 ноября в 01:36 по пекинскому времени.
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