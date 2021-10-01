Медвежий уголПолитикаМусульманка, муж которой избил врача за ее осмотр, впервые прокомментировала скандал «Мне их понятия не нужны» Мусульманка, муж которой избил врача за ее осмотр, впервые прокомментировала скандал.Вернуться к статье14536НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВСВячеслав СальниковОни тоже граждане нашей страны и нужно считаться с нимиNNataПрежде всего они должны считаться с законами нашей страны. Не мы пригласили их, а они попросились к нам. Значит знали, что государство у нас светское и вести себя надо соответственно, а не как у них в ауле.Валера ЮшковСначала уничтожили общность Советский народ, а теперь и русских затопчут. Когда с россиянами то считаться начнут?nika_shatilovaПаспорт не делает человека гражданином. Тем более, когда он не единственный. Может отсюда и хамствоННиколайНе "считаться" с Законом нашего государства, а ИСПОЛНЯТЬ его!!!Зоя КопаньА и еще надо проверить как они получили это гражданство?Вам что нравится ,что они даже на Севере нашей страны устанавливают свои порядки,такими темпами Вы уже для них будете мигрантом!Зоя КопаньА и еще надо проверить как они получили это гражданство?Вам что нравится ,что они даже на Севере нашей страны устанавливают свои порядки,такими темпами Вы уже для них будете мигрантом!Андрей СедойЧего-чего????Александр ЛисовскийКто это они ?........... А татары и башкиры и ещё с десяток мусульманских национальностей живущих у нас это что не наши граждане ? В России живут более сотни народов и теперь мы будем выяснять , кто из них наш. В 21 веке живём и пора уже уйти от этого дикого национализма . А за драку он своё получит и в суде разберутся . Там ещё много неясного в этой предвзятой статье . Не пошла бы она к этому врачу зная что тот должен её осмотреть. Это мы не всегда защищаем своих жён и их достоинство , а у них честь семьи выше всего.Александр ЛисовскийВы лучше проверьте , соответствует ли эта статья действительности . Воплей много , а логики нет .... Зная что её будут там проверять ( она ведь сама медсестра ) стала бы она идти на приём к этому врачу ? Вот об этом надо было подумать в первую очередь . А какие у нас тут писаки , " лишь бы что отстучать " это тоже знать надо. А у нас все как дикари стали сразу осуждать . Судить всегда легче чем думать.nika_shatilovaПо программе..медиков дефицит.пригласили с Таджикистана. Работать они не хотят. Но под программу родичей тянут. Пенсионерам переоформлять пенсию на РФ, жены( одна законная, др или две без регистрации) рожают в Москве и только там( Сабянин по 20 тыс выделил), Садятся наРФ пособия( как цыгане) и приглашают новых родственников.хоть проверяй...мы их пригласили..мы им должны!NNataВы, видимо, совсем не читали всю историю происшествия. 1. Они таджики , получившие , непонятно какими путями, гражданство РФ.2. Да, в нашей стране много мусульман, но цивилизованных, а не диких. 3.Получив возможность жить в другой стране, а не в той где родился, вырос, ты принимаешь и исполняешь законы этой страны, а не навязываешь свои. И если они такие религиозные, то не факт, что она(супруга) сознательно не создала всю ситуацию.Но в этом пусть они разбираются в семье и не на нашей земле, а там , где живут по феодальным законам.Rustam KuchkarovМусульманин не вправе так действовать, нельзя наносить урон доктору, который лечит женщину. Его надо наказать и, видимо, потом отправить к психиатру.NNataОбратно его надо отправить вместе с супругой.ЕБЕлена Бресловапусть сначала отсидит и выплатит компенсацию врачу, потом всю родню депортироватьNNataРодню можно сразу выслать.Пусть обустраиваются к его возвращению.ЕБЕлена Бресловада, конечно, только пусть компенсируют врачу! Причем насчитать суду надо по максимумуNNataПолностью согласна.Пора прекратить этот беспредел.ННиколайК психиатру - за наш с Вами счёт!?Nina Roytvarf (Чёрная)вот слова настоящего мусульманина!Александр ЛисовскийА за что мусульманин вправе так действовать Вы подумали ?Куклин ВладимирСудя по его речи, она сволочь а он дебил.Nina Roytvarf (Чёрная)Он-дебил, а она просто несчастная, забитая женщина.Она, что, мужа должна предать?Юрий БарановЕзжай уважаемая к талибам,там никто смотреть не будетЕвгений КовальЧуковскийИ что делать?Сергей КСАЖАТЬ , А ПОТОМ ВЫДВОРЯТЬ. МОЖНО ТАКЖЕ ОСМАТРИВАТЬ В ОДЕЖДЕ И ПАРАНЖЕ И СТАВИТЬ ДИАГНОЗ --- КОРОНАВИРУС, можно в больницы не пускать, вариантов много.Людмила БаталоваНе важна ни национальность, ни вероисповедание, Есть Конституция и множество законов, которым надо подчиняться. У нас в стране более 100 национальностей. Что будет, если каждый будет вести себя в соответствии с племенными обычаями? Если кто-то хочет жить в соответствии с ними, он должен покинуть РФ. Считаю избиение врача дикой выходкой.Александр ПавловА вы нах... сюда приперлись?! Если вам плевать на общество, на его менталитет, даже на законы, так валите в свои аулы, ублюдки!Вячеслав БелослюдовВ России десятки миллионов мусульман - граждан . И Северный Кавказ , и Татарстан, и Башкортостан. Их куда выселять будете? С ними тоже не считаться? Она правильно говорит. Нечего лезть к ней толпам журналистов. Суд решит высылать, садить, штрафовать или что делать. Да, её муж виновен. Пусть всё по закону будет. А она думаю тоже от него получила. Лезть к ней не надо. Журналисты везде лезут, во все щели. Не считаются с людьми абсолютно. Свадьба, похороны, горе, радость - всё для них едино. Лишь бы сенсация и рейтинг своей редакции или канала.Людмила БаталоваЕсли он возражает против врача-мужчины, надо было думать об этом раньше и записываться к врачу-женщине. Я, например, не записываюсь к некоторым врачам-мужчинам.Александр ПавловПравильно "лезут", чтобы остальные видели, что здесь так вести себя нельзя! Едешь в другую страну,-соблюдай её законы.ННиколайНасчёт журналюг на 100% ПРАВ!!!Зоя КопаньНу и что у нас мусульмане и в Татарстане и на Кавказе,так это свои мусульмане и они понимают что живут в светском государстве и женщины знают к какому врачу идти к мужскому или к женскому доктору а не эти с аулов! У наших мусульман нет другой Родины а у этих мусульман есть Таджиуистан,чемодан,вокзал ,Талжикистан!Еще неизвестно сколько он заплатил за гражданство! Я на 100% уверена что у этих таджиков в "рукаве "не один паспорт ,таджитский явео не сдал!Александр ЛисовскийТакое ощущение , что тут собралась свора обезумевших от своего лая собак и уже никто о смысле самой статьи не думает . А в этой статье всё " шито белыми нитками ". ........ Медсестра пришла к врачу " кожнику " на приём - для чего ? Что она , медицинский работник, не понимала , что ей придётся раздеться ? И на тебе, вдруг жалуется мужу . Ясно что этот врач позволил себе какое то хамство в отношении этой женщины . Если наши мужчины этого и не заметят или им всё равно и поэтому они чуть ли не визжат тут , то у её мужа есть достоинство и честь . И галдёж тут по поводу патриотизма неуместен .nika_shatilovaПоищите в инете запись с приема с видиоксмеры. А то скоро врача насильником, а провокаторов правдолюбами...Вячеслав Белослюдова у нас теперь все визиты к врачам выкладываются в интернет ? только за это по морде бить надо для начала, а потом и садить !ваши визиты к гинекологу тоже можно в интернете найти ? всё теперь сплошное шоу ! ну прекрасно ! в магазины и рестораны уже привыкли ходить в трусах и бикини с вываливающимися сиськами , а теперь и визиты к врачам в широком доступе ! в туалетах на унитазах камеры ещё не ставите ?Валерий ЗуевС мужем надо поступать по закону - за нанесение побоев. Женщине искать врача-женщину. Большинство заболеваний врач не может ди агностироватьВалерий ЗуевПродолжение: без осмотра.Томара Тычковаэта мусульманка, работающая медсестрой, во время работы не надевает свои мусульманские причиндалы, а к врачу она явилась явно с провокационной целью. Поэтому мужа надо наказать по всей строгости российского закона, а потом всю семью депортировать на их историческую родину.ЕБЕлена Бреслова+100500+++++++!USUri StrukowОни не только врачей избивают. Могут и женщину, и пожилую женщину, и толпой на одного. Причем это повсеместно. Не все, конечно. Но покрывая их преступления мы, т.е. власти, дают им добро. В Москве, наоборот, врачей везде нерусских напихали. Мама пришла к хирургу в поликлинику после операции. Пупочная грыжа. Шов огромный. Тот сказал дословно "не хочу бабка смотреть". Настояла. Не глядя выдернул нитку и шов разошелся. Год с сестрой по больницам маму возили. Следуя логике чуркагана, я вообще должен был псевдо-врача убить.ЕБЕлена Бреслованадеюсь чурка присел надолго ти распрощался с карьерой врачаUSUri StrukowНичего ему не было. От слова вообще. Это и есть оптимизация от ЕР и Оленевода (Собянина). Русских сократили, а чурок набрали. Их и в полицаях много. Еле лопочат по-русски.ЕБЕлена Бресловакакой ужас! похоже уже необходима Белая стрела, Меч, Судья, Ку-клус-клан наконец... Иначе с этими архарами не справится, правительство на их стороне...USUri StrukowТо, что чурок нагнали в гейропу для возрождения фашизма, а чернозадых погнали для возрождения расизма и ку-клус-клана, это ясно. Но вот, что не понятно, зачем и что хотят сделать у нас, нагоняя к нам этих товарищей и сея вражду и ненависть. Я советский человек и друзья у меня по всему Союзу. И об'ездил полСоюза. И учителя и врачи были жены советских офицеров самых разных национальностей, да и сами офицеры со всех республик. И мы вообще не обращали внимание, кто принимает нас во врачебном кабинете или преподает русский в школе. Тем более, что и говорили они по-русски почище многих русских. Но сейчас совсем другое. Их умышленно нагоняют. Умышленно не оглашают статистику преступлений. Заминают или оправдывают. Все как в гейропе, и в пиндостане в отношении чернозадых. Я умышленно так пишу и не имею ввиду негров вообще. Да и национальность тоже.ЕБЕлена Бресловаменя очень настораживает политика России в отношении мигрантов... это такая бомбища от Путина, а вот зачем не понятно...USUri StrukowВот именно- не понятно. Мне врачи говорят, а посмотрите на наши зарплаты- мол, поэтому нерусских набирают в здравоохранении, потому что русские не идут или уходят. Возникает вопрос- а почему нашим врачам так мало платят. И почему кому-то позволяют брать мигрантов с нарушениями трудового законодательства. Кстати, пример из личной жизни. В Москве вызвал электрика через диспетчерскую. Пришли двое, в спецухах. По-русски еле-еле. Сделать ничего не смогли, сам сделал. Но попросили денег со словами, что им вообще не платят зарплату в управляющей компании. Вот и думаю, что нужны они для затыкания дыр на оставшиеся после воровства бабки.Александр ЛисовскийА какие причиндалы вы носите к врачу ?nika_shatilovaНет нарушений! Едут по программе. Медики Таджикистана на работу в Р Ф.Получают РФ паспорт упращенно. И работают как граждане РФ. Паспорт получают в провинции, а з/птам копейки, едут в Москву- стан. За одно происходит воссоединение семей...вот и держатся баями- их пригласили!USUri StrukowЗато тем кто с Донбасса проблем куча.Anatolii KondratenkoС мозгами у тебя проблема, они и Донбассе уже живут с паспортами России.АШАнатолий ШадринВсе правильно. Надо жестко требовать ото всех, проживающих в нашей стране, соблюдения не только законов, но и традиций и обычаев нашего общества. Иначе мы скатимся к ситуации, которая сложилась в Европе, с их мультикультуризмом и толерантностью. А ещё надо ввести более строгую ответственность за нападение на медицинских работников, а нападение, связанное с национальными или религиозными причинами, сделать квалифицирующим признаком и расценивать как отягчающее наказание обстоятельство. Или пусть лечатся у своих мулл, шаманов и т.д. Там никто их пещерных тёток трогать не будет.USUri StrukowДолжны быть равные права и обязанности и законы для всех. Мы требуем наказание за нападение на врача, а как быть с отказом в медпомощи или требованием денег и отказ, если не дают на лапу, или откровенном хамстве врачей. Ведь это ЕР убрали клятву Гиппократа, а потом и дали добро врачам в неоказании помощи. И много другого. Я здесь не про данный, конкретно, эпизод.АШАнатолий ШадринЧто-то вы все в одну кучу собрали и ЕР, и отказы в оказании помощи, и даже клятву Гиппократа. Ей кто-то в медпомощи отказал? Или деньги потребовал за осмотр? Вам ведь не важен конкретный случай и проблема в целом вас не интересует, и решать вы ее не хотите. Таким как вы нужен только повод, чтобы все обхаять.) Вы все плохое, что слышите, сваливайте в одну кучу, суете это по любому поводу, где надо и не надо, а в конце Путина с Единой Россией приплетаете. Выглядите, при этом глупо и смешно, так как несёте все подряд, сами не понимая о чем идёт речь.Татьяна БраунА ведь иногда лучше промолчать, чем подобную чушь нести.USUri StrukowВы до конца прочитали, что я написал. Да и по поводу того, что написал. Я сам говорил врачам, что у меня заканчивается терпение и скоро у них будет жертва. И в каком кабинете закончится, того и замочу. Сам пойду на нары, а народ меня поймет. И все это в связи с диагнозом дочери и отношением врачей. И все законы и оптимизации нас коснулись. И едирасты снявшие с финансирования детскую больницу и собирающиеся снять с финансирования институт детской гематологии. И тварь-Голикова в бытность министром здравоохранения и соцразвития. Если Вы и Ваши близкие не столкнулись со всем этим, то наша семья хлебнула по полной. И требования денег с нытьем о зарплате и отказы в оказании услуг. И слезы родителей, у которых не было денег и они забирали детей домой умирать. И многое другое, чего Вам не желаю пройти.USUri Strukow"Должны быть равные права и обязанности и законы для всех." - если Вы про это, то с Вами согласен, т.е. взаимно.Anatolii KondratenkoОна тебе написала если с мозгами не дружишь рот не открывай.ЕБЕлена Бресловачто ж вы не молчите?!Mustafa ПахомовА нем не интересно её здоровье, пусть подыхает.nika_shatilovaИли заражает всех вокруг... Это ж дерматолог!АндрейЗачем пришла вообще к врачу мужчине, а мужа нужно посадить за хулиганство!!!!! Таких дикарок нужно лечить в родном ауле шаманами, пусть просят извлечение у своих богов и духов!!!!!Владислав ВладиславВыслать нахрен обоих из России.ННиколайВ шею, дикарей!nika_shatilovaЦирк заказной ! Денежки получили, славу тоже. А заодно и уверенность в собственную безнаказанность и показать этим русским- кто в доме хозяин! Мусульманство тут вообще никак. Она от регистратуры знала-врач мужчина! И мужу доложила. А дальше, как задумано! Они граждане двух государств и оба их ораняют! А мы проглотили в очередной раз!АЛЕКС БАМЧто было бы если врач отказался её осматривать? Тут ведь сразу не разберёшься.АЛЕКС БАМЧто было бы если врач отказался её осматривать? Тут ведь сразу не разберёшься.nika_shatilovaСкандал! Притесняют! Отказывают в мед помощи и мордобой! Заказуха.Татьяна БраунА может врачам и следует, например, устроить повсеместный отказ от осмотра таких вот... пациентов и пациенток. Эффект может оказаться очень даже положительным.==== Приезжает, например, такая мадама рожать, а там врач- мужчина. Отказ, так как врач опасается за свою жизнь и здоровье.АЛЕКС БАМВот потому при царе в паспортах не указывалась национальность. Национальностей просто не было. Указывалось: магометанин, иудей, католик, православный...дабы не оскорбить религиозные чувства. Просто магометанку при родах должна осматривать женщина. И никаких вопросов. Ну если у них религия такаяТатьяна БраунВ моей далекой молодости пришлось обращаться к "женскому" врачу. В больнице в то время было четыре таких специалиста-женщина и три мужчины. Женатые, но все достаточно молодые и очень видные. Когда мне пришлось обратиться, женщина-врач была в отпуске. Ну и что делать в этом случае "религиозным тараканам" или "строгому воспитанию", если в городке всего одна больница? Смириться, кулаками махать, требовать прислать из областного города женщину-врача? === Понятно, что в большом городе есть выбор, и ничто не мешало этому "мужу" найти подходящий вариант, а он этого не сделал. Но выбор ведь не всегда бывает. А если срочная помощь понадобится?=== Признаюсь, мне было стыдно идти к мужчине на прием, хотя была уже замужем и ребенок имелся. Но пошла-здоровье дороже.АЛЕКС БАМЗнаете - это второй вопрос. Вообще-то мужики-гинекологи разбираются лучше женщин. Если люди сумасшедшии - лучше с ними не связываться.АЛЕКС БАМЗнаете - это второй вопрос. Вообще-то мужики-гинекологи разбираются лучше женщин. Если люди сумасшедшии - лучше с ними не связываться.Александр ЛисовскийА вы вообще ЖЕНЩИНА , или это просто кличка. Дикость какая то !Валерий МеренковВсё просто. При первом проявлении недовольства врач должен был вписать в карту ОСМОТР НЕ ПРОЙДЕН и прекратить контакт.nika_shatilovaОн же не не силой раздевал! Все так задумано. Все равно б избил за неоказание мед помощи!Александр ЛисовскийА вы там были ? Что, она медсестра не знала куда и за чем идёт . Статья полностью лживая и рассчитана на таких примитивов как вы.nika_shatilovaНачинается, Лисовский- тоже мигрант? Гаденько так..я де пуп вселенной,а ,,примитивов как вы,,я со своей колокольни ..ну и ТД. Могу заверить весь инет рассчитан на примитивов. Тогда вы то, что тут делаете- вы ж себя примитивом не считаете, а на одном форуме. СмешноАндрей БалашовОна не понимает одного: если она наплюет на общество, то общество утрется, а если общество на нее наплюет, то смоет ее вместе с её мужем в родной аул... Да и какой она после всего этого медик?Валерий МеренковЭто вы не понимаете. В её обществе её поведение считается единственно правильнымАндрей БалашовНу и пусть катится в свое общество вместе с тобой!Андрей БалашовЩегол, ты меня решил жизни учить?nika_shatilovaВы серьезно? А что она здесь делает, среди неверных?Вячеслав БелослюдовБаталова, а что так? Почему не записывайтесь к некоторым врачам-мужчинам? Что не так с ними? Или тоже пещерная? Никогда не поверю, что женщина расплакалась от слов про красивую кожу. Тем более медсестра. Всю правду мы услышали? Или что-то тут недосказано? Врачи то тоже не ангелы попадаются. Некоторым и стоит врезать. А лучше практики лишать. Разбираться надо , а не лепить ярлыки сразу.Андрей БалашовВот ты и разберись...Вячеслав Белослюдова мне и так понятно, что не они пещерные и дикие , а вы тут недалёкие. визиты к врачам у вас в доступе в сети? шлюхами быть не запретишь. чему удивляться, если на вднх расчленёнкой торгуют уже год.Сергей РоссиЕсли уж привезли дикарей в Россию, то не нужно их адаптировать. Создать дикарское гетто с дикарскими больничками и дикарскими школами. И нечего им делать в российских городах, пусть север осваиваютЕлена Верия (Безденежных)Хочется надеяться, что суд разберется и примет правильное решение. Никто не заставлял ее идти на прием к врачу мужчине.ВЖВалерий ЖидковВышвырнуть из России. В своём чуркистане пускай лечатся. Как вообще это чмо получило гражданство России. Если своевременно будем показывать этим недоумкам, что их порядки в России не прокатят, меньше желающих будет получить Российское гражданство. Уё из России.Андрей БалашовА как получают разрешение на работу лица, не понимающие русский язык? Все так же... деньги не пахнут... они просто воняют продажностью чиновниковЛАНА ЯОни все-звери,злобные,наглые,хамы и их место-вон из России! А почитайте на сайте ДЗЕН есть такие блог Армения и армяне.Там все статьи направлены на противоставлении армян другим народностям:они и умнее всех,и прекраснее,и мужественнее.Одним словом,сплошные достоинства.После этих статей,испытываю отвращение к армянам.ЕБЕлена Бресловаой, как напомнило: 90-е Литва( самые умные, самые трудолюбивые, жили бы как Германия, если бы не русские и СССР), причем из каждого утюга... И повелись на трубы медные...Регина ТолстоброваВыдворять надо таких из страны, которые приехали и не уважают закон этой страны. Придурков понаехало . Одни скандалы и разборки.Сергей РоссиНекомуАлександр АгаповВообще какого хрена сюда припёрлись эти свиньиnika_shatilovaТак они о этого в РФ и сбежали! А тут понты кидают.Александр ЛисовскийМолодец ! А ты интересно не хрюкаешь уже .ЕБЕлена Бресловаа вот поэтому и приперлись...Natalija OsmininaТаким в России не место.Александр ПотеряевНу она то весьма адекватная . И то, что не хочет при всех говорить, что муж идиот вроде объяснимо. Она имеет полное право не давать интервью журналистам и пользуется этим правом. Кстати верно сказала, что суд разберётся.Комментировать
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