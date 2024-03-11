По ходу дела в мире есть только одни парни с яйцами, способные мочить янок и англосаксов без всяких мямляний и предупреждений!

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Вот этим ребятам надо помочь с "нормальными" ракетами, втихаря конечно, а если всплывёт, на полном серьёзе заявить, что мы не являемся участниками конфликта, не верите - на себя посмотрите...