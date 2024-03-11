По ходу дела в мире есть только одни парни с яйцами, способные мочить янок и англосаксов без всяких мямляний и предупреждений!

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Вот этим ребятам надо помочь с &quot;нормальными&quot; ракетами, втихаря конечно, а если всплывёт, на полном серьёзе заявить, что мы не являемся участниками конфликта, не верите - на себя посмотрите...
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