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Закон и Порядок

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  • Silver Kont
    Хохопидор продажный, по другому не скажешь...Покупку гражданст...
  • Silver Kont
    Хохлопидор, тварь ципсошная, ты что тут втюхиваешь? Вали отсюда в свою хохлопидорию и клепай там хохлят, а завозить ч...Покупку гражданст...
  • Федор Липин
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Запрещённый в России «Талибан» – из террористов в партнёры

Запрещённый в России «Талибан» – из террористов в партнёры

Здоровый прагматизм «Враг моего врага мой друг» – руководствуясь этим принципом, запрещенных в России талибов необходимо было признать в качестве официальной власти в Афганистане сразу после того, как оттуда сбежали американцы.

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