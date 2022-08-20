Закон и Порядок

135 625 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    фильм " Коммунист" - это про фанатика-дэбила ....и конец его закономерныйРоссия может пост...
  • Ингерман Ланская
    опять пустопорожний камуноидный трём.... это для тупорылых маргиналов экс-совковРоссия может пост...
  • Сивый_Конь Огнинский
    Почему не надо? Подобные идеи на современных Богословских и Философских форумах действенны до сих пор. Теория Гербиге...Германский нацизм...

Запад везёт Зеленского на саммит G20 в противовес Путину

Запад везёт Зеленского на саммит G20 в противовес Путину

В совете по национальной безопасности Белого дома считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен обязательно принять участие в саммите группы «Большой двадцатки» на Бали в ноябре этого года, если там будет глава России Владимир Путин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх