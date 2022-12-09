Почему Россия не может разгромить Украину с воздуха так же, как это сделали США в Ираке и Югославии

В результате проведения российской спецоперации на Украине чётко прослеживается доминирование артиллерии на поле боя, как основного средства поражения противника.
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