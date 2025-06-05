В Ивановке горит мусорный полигон

Очевидцы заметили столб дыма со стороны посёлка Ивановка и сообщили об этом в редакцию ZAB.RU.«Горит полигон ТБО, на тушение привлечено 16 человек на 4 единицах техники от пожарно-спасательных частей №2 и №4.