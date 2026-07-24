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Царьград

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Полиция Самарской области оштрафовала 4 работодателей на 500 тыс. руб.

Полиция Самарской области оштрафовала 4 работодателей на 500 тыс. руб.

В Самарской области сотрудники полиции продолжают рейдовые мероприятия, направленные на контроль соблюдения миграционного законодательства.

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