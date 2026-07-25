В Краснодарском крае госавтоинспекторы оперативно доставили в больницу годовалую девочку, нуждавшуюся в экстренной медицинской помощи

Во время несения службы в поселке Лоо Лазаревского района города-курорта Сочи сотрудники отдельной специализированной роты дорожно-патрульной службы старшие лейтенанты полиции Дмитрий Лексин и Сергей Фоменко обратили внимание на остановившийся автомобиль.
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