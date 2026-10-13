Ямалец сел пьяным за руль и остался без денег, прав и машины

24-летний житель Лабытнанги по суду был наказан за привычку выпивать за рулем. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, молодой мужчина в июле 2026 года, будучи уже подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения.
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