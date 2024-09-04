Пожилая женщина напала на мать 11-летней девочки на детской площадке в Краснодаре

Пожилая женщина напала на мать 11-летней девочки на детской площадке в КраснодареВ Краснодаре в одном из дворов по улице 1 Мая разразился конфликт между бабушкой мальчика дошкольного возраста и мамой 11-летней девочки.
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