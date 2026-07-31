В Ереване кабель электроснабжения взорвался из-за повышенной нагрузки

Кабель электроснабжения под одной из центральных улиц Еревана взорвался из-за повышенной нагрузки. Об этом рассказал временный управляющий компании «Электрические сети Армении» Романос Петросян в социальной сети Facebook*.
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