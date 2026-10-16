Современная война, при всей ее технологичности, требует от военнослужащего не только физической крепости, но и моральной устойчивости.
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