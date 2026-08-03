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Регионы России

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите туристов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите туристов

Правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу законопроект, который устанавливает возможность обращения туристов с претензиями к турагентам по качеству предоставляемых услуг, а также с требованием возмещения убытков.

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