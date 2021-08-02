Шэрон Стоун пригрозили увольнением за агитацию вакцинации

Актриса требует вакцинации съемочной группы нового проекта, в котором она собирается участвоватьГолливудская актриса Шэрон Стоун рассказала об угрозах увольнения из проекта из-за того, что она агитирует вакцинацию от COVID-19 на съемочной площадке.