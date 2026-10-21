Зарплаты свыше 500 тысяч рублей зафиксированы в девяти отраслях российской экономики. Различия в оплате высокоспециализированного труда демонстрируют заметные отличия: самые высокие показатели зафиксированы в некоторых узкоспециализированных сегментах рыбоводства и финансового управления.
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