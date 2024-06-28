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Закон и Порядок

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Атакована очередная российская нефтебаза

Атакована очередная российская нефтебаза

Олег Кравцов. краина продолжает атаковать тыловые регионы России. Так, сегодня утром дрон долетел до Тамбовской области.

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Комментарии
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Модест
Для этого все готово. Ситуация под контролем», – добавил Егоров. Если всё готово и под контролем, то чего тогда НПЗ горит? Охренительно сладкий и гладкий доклад губера, который нихрена не сделал для защиты и обороны критически важных объектов. Купите у вьетнамцев Шилки и поставьте их хотя бы у нефтезаводов. Это будет дешевле, чем завод восстанавливать. Расчёты можно набрать из отставников и дембелей по учётам в военкоматах.
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