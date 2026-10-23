Певица Лариса Долина вновь стала жертвой мошенников. Об этом 23 октября рассказал исполнитель Прохор Шаляпин, который вместе с балериной Анастасией Волочковой и другими знаменитостями оказался в центре скандала вокруг интернет-магазина техники.